Стефанишина о кибератаке на госреестры: угрозы потери данных нет

Сейчас нет угрозы потери данных после масштабной кибератаки на государственные реестры. Данные, которые находились в реестрах, сохранены и будут восстановлены, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министра юстиции Ольги Стефанишиной на брифинге.

Она отметила, что все социальные выплаты, связанные с актами гражданского состояния, осуществляется на основе соответствующих заявлений и будут рассмотреть после восстановления реестров. Все нотариальные действия, не требующие проверки данных реестров, будут осуществляться и дальше нотариусами. Также будет и в дальше осуществляться регистрация сведений о завещаниях, изменениях к ним, отмене завещания, заведенные наследственные дела, наследственные договоры, изменения к ним, расторжение наследственных договоров, дубликаты о нотариальном удостоверении и тому подобное.

"Хочу сразу обратить внимание, что события, связанные с реестрами Министерства юстиции, не повлияли на другие информационные системы государства, а в том числе на приложение "Дія" в части, которая касается данных из реестров Министерства юстиции" , - сказала вице-премьер.

По ее словам, нет никаких ограничений по доступу граждан к правам, связанным с регистрацией актов гражданского состояния. Акты о рождении, смерти, бракосочетании и разводе могут осуществляться в обычном порядке, но с применением бумажных носителей.

Стефанишина отметила, что продолжаются работы по восстановлению данных реестра. Данные, которые находились в реестрах, которые есть в Министерстве юстиции - сохранены, они будут восстановлены.

Она добавила, что в первую очередь будут восстанавливаться реестры, которые обеспечивают учет действий нотариусов. Первоочередным является восстановление реестра прав на недвижимое имущество и реестра юридических, физических лиц.

"Восстановление реестров уже начнется с понедельника, с наследственных реестров, как я отметила. Так же в течение ближайших двух недель мы будем пытаться восстановить полную функциональность государственных реестров... Фактически все обстоятельства устанавливаются сейчас. Самое главное для нас то, что угрозы потери данных, угрозы неотвратимости функционирования реестров нет. Все реестры будут восстановлены. Данные будут восстановлены" , - заявила министр.

Масштабная кибератака

Как сообщила вице-премьер-министр Ольга Стефанишина, в четверг, 19 декабря, были атакованы государственные реестры. В результате кибератаки приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции.

По словам Стефанишиной, за атакой стоят российские хакеры. Время первоочередного восстановления реестров составит ориентировочно до двух недель.