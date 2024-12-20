Посол США после обстрела Киева: Предоставляем Украине усиленную помощь

Посол США Бриджит Бринк отреагировала на российский удар по Киеву 20 декабря и заявила, что США вместе с партнерами предоставляют Украине усиленную помощь в сфере безопасности, сообщает Европейская правда.

Как отметила Бринк, рано утром в пятницу, 20 декабря, Россия осуществила баллистический ракетный удар по столице, в результате чего погиб мирный житель, а город подвергся разрушениям и пожарам.

"Мы вместе с партнерами предоставляем Украине усиленную помощь по безопасности и поддержку в энергетике в ответ на эти жестокие атаки" , – заверила она.

Отметим, во время российской комбинированной атаки в ночь на 20 декабря противовоздушная оборона уничтожила пять баллистических ракет, которые летели на Киев, и 40 вражеских дронов в восьми областях Украины, еще 20 беспилотников – не достигли целей.