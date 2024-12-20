В Украине появится новый памятный день: что предлагают в Раде

В Верховной Раде предлагают установить в Украине Национальный день молитвы. Он будет отмечаться ежегодно 24 февраля в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит проект №12336﻿ об изменениях в закон изменений в статью 73 Кодекса законов о труде.

Проект подан большой группой депутатов во главе с главой фракции правящей партии "Слуга народа" Давидом Арахамией. Поэтому проект имеет большие шансы стать законом.

Согласно закону в Национальный день молитвы планируется проведение специального заседания парламента, которое начинать исполнением духовного гимна Украины "Боже великий, единый".

Кабинет министров в трехмесячный срок разработает с привлечением представителей Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и утвердит комплексный план мероприятий по празднованию на государственном уровне Национального дня молитвы.

Местные государственные администрации должны обеспечивать подготовку и осуществление комплекса мероприятий по празднованию Национального дня молитвы и проведения всеукраинской акции "Зажги свечу".

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке, 24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Враг рассчитывал на то, что для захвата Украины понадобится несколько дней, однако Украина не только выстояла, но и дала достойный ответ агрессору, сохранив государственность и продемонстрировав силу и несокрушимость ВСУ.

"Это стало возможным благодаря высокомотивированной армии, украинскому обществу, которое продемонстрировало чрезвычайное единство и солидарность в народном сопротивлении оккупантам, а также молитве за Украину, поднявшейся в те дни по всему миру" , - говорится в документе.

По мнению депутатов, молитва к Богу является сверхъестественной силой для победы и залогом консолидации и единения украинского общества.

"Совместная молитва защитит Украину и тех, кто продолжает борьбу на поле боя, станет свидетельством духовного единения украинского народа и символом нашей непоколебимой веры в победу" , - отмечается в пояснительной записке.

Авторы проекта также приводят исторические примеры, когда общенациональная молитва меняла ход истории, в частности во время Второй мировой войны в Великобритании и США.

Напомним, народные депутаты собрались в зале Верховной Рады утром 24 февраля 2022 года. Они одобрили указы президента о военном положении и всеобщей мобилизации на 30 суток. После этого сроки постоянно продлевались, сначала на месяц, а с мая 2022 года - на три месяца.

По данным опроса Центра Разумкова, в конце 2023 года 24% респондентов заявили, что после начала полномасштабной войны России против Украины (в феврале 2022 года), по их самооценке, стали более религиозными и верующими людьми, чем были раньше, 5% стали менее религиозными и верующими людьми, чем до войны. В то же время 67% заявили, что никаких изменений в их отношении к религии и вере не произошло.