Новое правительство Литвы прибыло с визитом в Киев
В пятницу, 20 декабря, новый кабинет министров Литвы прибыл в Киев. Об этом заявил министр иностранных дел страны Кястутис Будрис, передает "Европейская правда", сообщает Европейская правда.
Как сообщил Будрис, утро 20 декабря в Киеве началось с российской ракетной атаки, ставшей напоминанием о жестоком характере этой войны.
"Все литовское правительство сегодня находится в Украине, чтобы послать четкий сигнал – мы будем стоять с Украиной до победы!" – подчеркнул он.
Премьер-министром Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что для него является привилегией и честью находиться в Киеве во время его первого визита в должность.
"У киевской Стены памяти я вместе со своим Кабинетом министров почтил погибших героев Украины, мужчин и женщин, которые отдали свою жизнь за свободу своей страны, а тем самым – за свободу Европы", – заявил он.
Как написало Delfi, из всего состава Кабмина в Украину не уехал только министр финансов Римантас Шаджюс.
Как информировали, правительство Литвы встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром, спикером парламента и министром иностранных дел.