Новое правительство Литвы прибыло с визитом в Киев

В пятницу, 20 декабря, новый кабинет министров Литвы прибыл в Киев. Об этом заявил министр иностранных дел страны Кястутис Будрис, передает "Европейская правда", сообщает Европейская правда.

Как сообщил Будрис, утро 20 декабря в Киеве началось с российской ракетной атаки, ставшей напоминанием о жестоком характере этой войны.

"Все литовское правительство сегодня находится в Украине, чтобы послать четкий сигнал – мы будем стоять с Украиной до победы!" – подчеркнул он.

Премьер-министром Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что для него является привилегией и честью находиться в Киеве во время его первого визита в должность.

"У киевской Стены памяти я вместе со своим Кабинетом министров почтил погибших героев Украины, мужчин и женщин, которые отдали свою жизнь за свободу своей страны, а тем самым – за свободу Европы" , – заявил он.

Это привилегия и желание быть в Киеве для моего первого визита в качестве премьер-министра Литвы.



При киевской столице ремебрации, с моим лагерем министеров, я жалею моих чувств на целые герои из Украины, людей и женщин, которые сняли свои жизни для свободы своей страны,… pic.twitter.com/iNGReQmyu1 — Gintautas Paluckas (@g_paluckas) December 20, 2024

Как написало Delfi, из всего состава Кабмина в Украину не уехал только министр финансов Римантас Шаджюс.

Как информировали, правительство Литвы встретится с президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром, спикером парламента и министром иностранных дел.