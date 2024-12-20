"Лезут, как муравьи": в ВСУ рассказали о тяжелых боях на Кураховском направлении
Тяжелые бои продолжаются на всем Кураховском направлении и непосредственно в самом городе в Донецкой области. Об этом говорится в сообщении 46 отдельной аэромобильной бригады, сообщает Украинская правда.
В свою очередь десантники отмечают, что продолжают неустанно уничтожать врага. Городская застройка служит и укрытием для оккупантов, и одновременно местом их последнего пристанища.
"Враг преобладает, его действительно много. Оккупанты лезут, как муравьи. Забиваются в щели, как тараканы. Прячутся в застройках, как крысы. И отовсюду доставать их приходится десантникам 46 ОАЭМБр. Операторы дронов работают без передышки, инженеры едва успевают снаряжать новые и новые аппараты для подъема в воздух и зачистки территорий от стай российских зайцев", – отметили в ВСУ.