"Лезут, как муравьи": в ВСУ рассказали о тяжелых боях на Кураховском направлении

Тяжелые бои продолжаются на всем Кураховском направлении и непосредственно в самом городе в Донецкой области.﻿﻿ Об этом говорится в сообщении 46 отдельной аэромобильной бригады, сообщает Украинская правда.

В свою очередь десантники отмечают, что продолжают неустанно уничтожать врага. Городская застройка служит и укрытием для оккупантов, и одновременно местом их последнего пристанища.