Минобороны: Кибератака на реестры почти не повлияла на "Резерв+" и "Армия+"

Реестры Минобороны работают в штатном режиме. Центр реагирования на киберинциденты обеспечили непрерывную работу систем. Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает Экономическая правда.

По ее словам сервисы Министерства обороны работают без сбоев. Электронные рапорты и военно-учетные документы остаются доступными.

"Но сейчас имеем большое количество запросов в очереди, поэтому ожидание документа в Резерв+ может длиться немного больше, чем обычно" , - отметила она.

Черногоренко сообщила о единственном временном ограничении - из-за восстановительных работ в государственных реестрах Министерство было вынуждено приостановить получение отсрочек в Резерв+.

"Все уже полученные отсрочки остаются действительными и корректно отображаются в Резерв+. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить эту услугу.

Безопасность данных наших защитников и военнообязанных является приоритетом. Мы постоянно совершенствуем защиту реестра Оберіг и приложений Армия+ и Резерв+" , - написала она в Фейсбук.

Как сообщалось, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина 20 декабря заявила, что перебои в работе "Резерв+" могли быть связаны с мерами киберзащиты, которые принимало Министерство обороны.

"Мы обратились ко всем соответствующим подразделениям госорганов, чтобы они приняли меры киберзащиты. Поэтому, возможно, именно "Резерв+" взял определенный карантин, чтобы осуществить дополнительную проверку" , - сказала Стефанишина на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

На уточняющий вопрос, что делать военнообязанным, если из-за сложившейся ситуации они не смогут генерировать военно-учетный документ, вице-премьер заявила, что это компетенция Министерства обороны.

Напомним, Украина потерпела самую масштабную кибератаку на государственные реестры за последнее время. В результате атаки, которую совершили российские хакеры, временно приостановлена работа ключевых систем Министерства юстиции. Хакеры заявили, что уничтожили все данные, к которым они получили доступ, включая резервные копии на серверах в Польше. Госреестры будут восстанавливать две недели.

Самая масштабная кибератака на госреестры Украины готовилась несколько месяцев, однако в СБУ сказали, что не могут рассказать детали о ее подготовке.

В первую очередь Минюст восстановит единый реестр доверенностей, единый реестр специальных бланков, нотариальных документов и наследственный реестр, что позволит обеспечить надлежащий учет и минимизировать негативные последствия.