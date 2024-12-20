Нацбанк смягчил ряд валютных ограничений

Национальный банк Украины смягчил ряд валютных ограничений. Изменения не окажут существенного влияния на курсовую динамику и уровень международных резервов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, это "поддержит работу отечественных производителей и улучшит условия ведения бизнес-деятельности в Украине".

Меры по валютной либерализации вступают в силу с 21 декабря и касаются ряда направлений.

Смягчается запрет на куплю-продажу банковских металлов

НБУ позволяет юридическим лицам и физическим лицам-предпринимателям покупать и продавать банковские металлы без физической поставки за безналичные гривны.

Бизнес сможет проводить соответствующие операции, при следующих условиях:

потребность в осуществлении операции обосновывается производственной деятельностью таких компаний (бизнес занимается производством ювелирных изделий);

компании / предприниматели занимались деятельностью в сфере производства ювелирных изделий до начала полномасштабного вторжения, что подтверждается соответствующими документами.

"Такие изменения позволят обеспечить стабильную работу отечественных производителей в ювелирной отрасли, уменьшат объем импорта готовых ювелирных изделий, а также снизят давление на производственные расходы бизнеса благодаря возможности напрямую закупать сырье", - пояснили в НБУ.

Расширяется разрешение на покупку валюты для оператора ядерных установок

НБУ предусмотрел возможность покупки валюты оператором ядерных установок без учета остатков средств в иностранной валюте, полученных не позднее 31 октября 2024 года в пределах поступлений по кредитному договору с нерезидентом-кредитором с участием государств.

Целью таких изменений является поддержание бесперебойности поставок ядерного топлива, что важно для работы атомных станций, а соответственно для энергетической безопасности Украины.

НБУ продолжил унификацию подходов к выплатам по еврооблигациям

НБУ актуализировал нормы, позволяющие украинским компаниям возмещать нерезидентам расходы, понесенные из-за уплаты купонов по еврооблигациям. Нормы оптимизированы таким образом, чтобы все украинские компании, которые привлекали средства для финансирования проектов в Украине через выпуск евробондов, имели одинаковые возможности их возмещения нерезидентам.

Напомним, НБУ ввел ряд валютных ограничений для населения и бизнеса после начала войны. Как отметили в МВФ, разумный и поэтапный подход к либерализации валютного рынка, подкрепленный постоянным тщательным мониторингом, должен продолжаться в соответствии со стратегией НБУ и соответствовать общему набору мер политики.