Украина вернула тела 503 погибших военных – координационный штаб

На подконтрольную Украине территорию вернули тела 503 погибших украинских военных.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди возвращенных павших военных:

403 – из Донецкого направления;

12 – из Луганского направления;

57 – из Запорожского направления;

31 – из моргов на территории РФ.

Отмечается, что совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.