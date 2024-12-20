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Украина вернула тела 503 погибших военных – координационный штаб

Украина вернула тела 503 погибших военных – координационный штаб
Фото: АрміяInform

На подконтрольную Украине территорию вернули тела 503 погибших украинских военных.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Среди возвращенных павших военных:

  • 403 – из Донецкого направления;
  • 12 – из Луганского направления;
  • 57 – из Запорожского направления;
  • 31 – из моргов на территории РФ.

Отмечается, что совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

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