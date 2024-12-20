Украина вернула тела 503 погибших военных – координационный штаб
На подконтрольную Украине территорию вернули тела 503 погибших украинских военных.
Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Среди возвращенных павших военных:
- 403 – из Донецкого направления;
- 12 – из Луганского направления;
- 57 – из Запорожского направления;
- 31 – из моргов на территории РФ.
Отмечается, что совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.