Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украина еще может согласиться на "рождественское перемирие", сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал в традиционном пятничном эфире на радио Kossuth, сообщает Magyar Nemzet.

Говоря о своей "миротворческой миссии", Орбан отметил, что провел переговоры с лидерами нескольких стран, в том числе с президентом Турции, что важно, поскольку, по его словам, президент Турции был единственным успешным посредником между двумя сторонами, когда была достигнута договоренность о поставках зерна.

"Давайте, по крайней мере, выйдем из ситуации, чтобы было рождественское перемирие. Поэтому я пытаюсь добиться прекращения огня и масштабного обмена пленными во время православного Рождества", – сказал он.

По словам венгерского премьер-министра, поскольку это всего два-три дня, то аргумент о том, что та или иная сторона получит преимущество, отпадает.

"Рождественское перемирие показало бы, что краткосрочный мир не является безнадежным", – добавил Орбан, после чего отметил, что ему удалось убедить российского правителя поддержать рождественское перемирие, но он верит, что украинцы также могут легко изменить свою позицию.

Напомним, президент Владимир Зеленский раскритиковал попытки венгерского премьер-министра Виктора Орбана представить себя как "посредника" в "урегулировании" войны.

"Его отношения с Путиным слишком теплые, чтобы ставить Путина на место", – считает президент.

Напряженные отношения между Киевом и Будапештом обострились после того, как на прошлой неделе Виктор Орбан позвонил Владимиру Путину.

После этого Орбан заявил, что предлагал Украине установить на Рождество режим прекращения огня и масштабный обмен военнопленными, но президент Владимир Зеленский якобы отверг эту идею.

Тогда украинский президент выразил надежду, что Орбан "не будет хотя бы Асаду в Москву звонить, чтобы послушать еще и его часовые лекции".