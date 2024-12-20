Минэнерго: Оккупанты снова повредили линию питания на Запорожской АЭС

Из-за российских обстрелов снова повреждена одна из двух линий электропередачи, питающих временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию, сообщает Укринформ.

"Сегодня (20 декабря - ред.) в очередной раз из-за вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины" , - говорится в сообщении министерства энергетики.

Министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что энергетики начнут возобновление линии питания ЗАЭС, как только это позволит ситуация безопасности.

Отмечается, что в ноябре из-за вражеских обстрелов Запорожская АЭС трижды оставалась на одной линии питания.