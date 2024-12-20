Известный лейбл занижал количество прослушиваний песен Скрябина: схема на 1,5 млн грн

Следователи Нацполиции объявили подозрение директору известного музыкального лейбла, которая обманула наследников умершего музыканта Андрея Кузьменко почти на 1,5 миллиона гривен, сообщает Украинская правда.

По данным источника "Украинской правды", речь идет о генеральном директоре Moon Records Татьяне Корчемахе, которая после смерти Кузьмы Скрябина получила права на все его творчество от жены артиста Светланы Бабийчук.

Фирма жены погибшего предоставила лицензию на любое воспроизведение всех его песен лейблу звукозаписи, который продюсирует известных украинских артистов.

Заключенное между ними соглашение предусматривало, что 70% дохода от использования интеллектуальной собственности певца будет получать его жена, а 30% за менеджмент его активов будет получать лейбл звукозаписи.

Однако расчет вознаграждения, который отправляли фирме жены погибшего в течение трех лет с момента заключения договора, не соответствовал реальным данным на рынке цифровой дистрибуции музыки - директор лейбла звукозаписи умышленно занижала количество прослушивания музыкальных треков на стриминговых платформах и сумму вознаграждения правообладательницы, отмечают в полиции.

Оперативники Департамента киберполиции установили, что для увеличения неправомерных доходов, лейбл звукозаписи заключил соглашение с чешской компанией, которая занимается дистрибуцией музыки. Последние уверяли владелицу произведений, что зарубежная фирма является их дочерней компанией и не берет себе никаких процентов с прибыли. На самом же деле зарубежные "партнеры" забирали до 85% прибыли, а реальное количество прослушиваний на стриминговых платформах также занижали.

По данным независимой экспертизы в сфере интеллектуальной собственности, цифровое распространение записей Скрябина в 2017-2019 годах должно было принести его жене не менее полутора миллиона гривен прибыли.

После проведения обысков, допросов свидетелей и потерпевших следователи Нацполиции собрали достаточно доказательств, чтобы объявить директору и основателю музыкального лейбла о подозрении за мошенничество, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.