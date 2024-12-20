В результате удара по Киеву пострадали посольства шести стран

В результате российских ракетных обстрелов Киева в пятницу получили повреждения посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий на брифинге в пятницу, сообщает Укринформ.

"Сегодня в Киеве в результате обстрела получили повреждения ряд посольств. Все эти посольства размещены в одном доме, который получил серьезные повреждения в результате ракетного удара. Это посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. В помещениях выбиты окна, двери, элементы потолка" , – проинформировал он.

Спикер МИД назвал удар России по дипломатическим учреждениям абсолютно варварским нападением и добавил:

"Везде в мире это пересечение всех красных линий, общих международных правил. Этими ударами по дипучреждениям Россия только вновь подтверждает свой статус абсолютного варвара".

Тихий сообщил, что здание находится на балансе Гендирекции по обслуживанию дипломатических представительств и подтвердил, что украинская сторона проводит оценку уровня повреждений и занимается ликвидацией последствий.

По информации ведомства, по состоянию на данный момент никто из иностранных дипломатов не пострадал.