Норвегия выделяет около 232 млн долларов на помощь Украине

Норвегия выделила 186 млн фунтов стерлингов (около $232,5 млн) на поддержку Украины. Об этом говорится в заявлении правительства, сообщает Европейская правда.

Финансирование обеспечит крайне необходимое военное оборудование через Международный фонд для Украины.

В пакет входят:

92 млн фунтов стерлингов (около $115 млн) на оборудование для усиления военно-морских сил Украины, включая малые катера, разведывательные дроны, надводные корабли без экипажа и беспилотники для противоминной борьбы;

68 млн фунтов стерлингов (около $85 млн) на средства противовоздушной обороны, включая радары, наземное оборудование для маскировки и системы радиоэлектронной борьбы с беспилотниками;

26 млн фунтов стерлингов (около $32,5 млн) на обеспечение поддержки и запасных частей для критически важных систем, ранее поставленных Украине.

"Война в Украине продолжается, и потребность в военном оборудовании остается критической" , – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Грам.

Средства поступят через International Fund for Ukraine (IFU) – дополнительный механизм финансирования поддержки для Украины, возглавляемый Минобороны Британии.

В исполнительный орган IFU входят Норвегия, Нидерланды, Дания, Швеция и Литва. Эти страны, а также Исландия, Австралия и Новая Зеландия, в целом внесли в фонд более миллиарда евро.

Как отметили в заявлении, с 2022 года Норвегия предоставила IFU в целом 1,8 млрд норвежских крон, а этот пакет является частью этого взноса.

16 декабря Норвегия выделила еще 2,7 млрд норвежских крон (около $242,38 млн) на усиление морской обороны Украины.