Скандальный командир 211 бригады вышел из-под стражи: за него внесли залог

Скандальный командир 211 понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олег Побережнюк вышел из-под стражи. За него внесли залог, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают источники.

Источники подтверждают, что командир 211 понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк, которому вчера, 19 декабря, избрали меру пресечения, сегодня вышел из-под стражи под залог в размере 908 тысяч 400 гривен.

По предварительной информации, залог за Побережнюка внесли военнослужащие.

Напомним, 19 декабря суд в Тернополе избрал меру пресечения комбригу Олегу Побережнюку. Его отправили под арест с правом внесения залога в размере 908 400 гривен.

Также командира отстранили от исполнения служебных обязанностей.

Скандал в 211 бригаде

На днях в сети вспыхнул скандал вокруг 211 бригады Сил поддержки ВСУ. Это произошло после того, как журналисты УП опубликовали расследование, в котором говорилось о коррупции, злоупотреблениях и издевательствах над бойцами.

Отмечалось, что к издевательствам причастен крестник командира бригады Олега Побережнюка. В бригаду направили комиссию из Генштаба ВСУ и инспекцию Минобороны.

Позже правоохранители объявили подозрение командиру 211-й бригады Сил поддержки ВСУ Олегу Побережнюку. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением с тяжкими последствиями. Следствие отмечает, что Побережнюк привлек подчиненных к строительству собственного дома в Хмельницкой области. При этом военные по документам якобы были отправлены в зону боевых действий в Николаевской области.