Шмыгаль назвал точное время, когда Украина перекроет российский газ

Украина прекратит транзит российского газа в 7 часов утра 1 января 2025 года. Пятилетний контракт подходит к концу, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Позиция Украины очень четкая: мы последовательно отстаиваем санкционирование российских как активов, так и их ресурсов, и газа, и нефти. Мы против любой и любой поддержки агрессора через продажу газовой или нефтяной российской молекулы", - сказал он.

По его словам, это позиция президента Украины, и это позиция правительства Украины.

"На сегодняшний день мы понимаем, что соглашение о транзите газа заканчивается 1 января 2025 года. В 7 часов утра физически транзит будет перекрыт в связи с завершением этого соглашения", - рассказал премьер.

Шмыгаль заявил, что возобновление транзита будет возможно по запросу Европейской комиссии, если это будет не российский газ.

В то же время Шмыгаль заявил, что Украина вынуждена продолжать транзит российской нефти в соответствии с европейской энергетической хартией.

"Пока мы не можем нарушить соглашение об ассоциации. В связи с тем технически компания соответственно продолжает транзит по запросу европейской стороны. Но мы работаем над тем, чтобы наложить 100% санкций на российские молекулы", - добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прекращение транзита с 2025 года и подчеркнул, что Украина не даст России возможность зарабатывать дополнительные миллиарды на крови украинцев, поэтому транзит российского газа будет прекращен. Зеленский заявил, что поскольку любая страна в мире, которая может получить что-либо дешевое от России, "завтра или через месяц или через год будет зависимой от РФ".