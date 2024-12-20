МИД Украины призвал не делать исключений в санкциях против "Газпромбанка"

Украина выразила надежду, что исключения из санкций против российского Газпромбанка – это лишь временный шаг и впоследствии действие ограничений возобновится в полном объеме. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий, сообщает Европейская правда.

Реакция очевидно касается заявления Турции о том, что США сделали для нее исключение из ограничений против Газпромбанка для возможности платить за импорт газа.

"Со всем пониманием особых потребностей наших партнеров, мы убеждены, что международные санкции против Газпромбанка должны сохраняться в полном объеме, а любые послабления вредят коллективным усилиям, направленным на повышение давления на агрессора и восстановление мира, безопасности и стабильности в регионе", – отметил спикер.

"Рассчитываем, что этот шаг является временным и краткосрочным, а полное действие ограничений будет восстановлено и сохранено" , – добавил Георгий Тихий.

Напомним, неофициально сообщалось, что ЕС просит США рассмотреть смягчение санкций против российского Газпромбанка, потому что это создало проблему для стран Евросоюза, которые до сих пор получают российский газ и должны рассчитываться за него.

Венгрия заявила, что нашла способ получать российский газ несмотря на санкции против Газпромбанка, но детали этого неизвестны.