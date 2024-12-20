Минюст объяснил, какие услуги будут предоставлять нотариусы, пока не работают реестры

Министерство юстиции объяснило, как будет происходить совершение нотариальных действий в период возобновления работы реестров Минюста, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает прессслужба министерства.

На сегодня нормативно-правовыми актами обеспечено совершение нотариальных действий без использования и внесения сведений, в частности в:

Наследственный реестр

Единого реестра доверенностей

Единого реестра специальных бланков нотариальных документов.

Так, регистрация сведений о завещаниях, изменениях к ним, отмене завещаний, заведенных наследственных делах, наследственных договорах, изменениях к ним, расторжении наследственных договоров, их дубликатах и о нотариальном удостоверении доверенностей, прекращении их действия осуществляются без использования Наследственного реестра и Единого реестра доверенностей с последующим внесением в него соответствующих сведений..

Также украинцы сейчас имеют возможность обратиться к нотариусу за совершением нотариальных действий, не связанных с проверкой сведений, содержащихся в Государственном реестре прав на недвижимое имущество и Едином государственном реестре регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Так, на сегодня доступны следующие нотариальные действия:

удостоверение завещания и доверенности;

выдача дубликатов нотариальных документов, хранящихся в делах нотариуса;

заверение верности копий (фотокопий) документов и выписок из них;

свидетельствование подлинности подписи на документах, в том числе засвидетельствование подлинности подписи на согласии на выезд ребенка за границу без сопровождения одного из родителей;

заверение верности перевода документов с одного языка на другой;

совершение исполнительных надписей.

Кроме того, обеспечена возможность заведения нотариусом наследственного дела по обращению наследника.

Напомним:

Украина потерпела самую масштабную кибератаку на государственные реестры за последнее время. В результате атаки, которую совершили российские хакеры, временно приостановлена работа ключевых систем Министерства юстиции. Хакеры заявили, что уничтожили все данные, к которым они получили доступ, включая резервные копии на серверах в Польше. Госреестры будут восстанавливать две недели.

В первую очередь Минюст восстановит единый реестр доверенностей, единый реестр специальных бланков, нотариальных документов и наследственный реестр, что позволит обеспечить надлежащий учет и минимизировать негативные последствия.

Государственная служба специальной связи и защиты информации не подтверждает утечку информации после кибератаки России.