От удара РФ по Киеву пострадал офис Sense Bank: пропал работник

В результате ракетной атаки РФ пострадало здание центрального офиса государственного Sense Bank в Киеве. Об этом говорится в сообщении финучреждения, сообщает Экономическая правда.

"Несмотря на повреждение здания, Банк продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая клиентам доступ ко всем необходимым услугам и сервисам. На территории БЦ "Торонто-Киев" сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки" , - говорится в сообщении.

На момент воздушной тревоги все сотрудники, которые выполняли работу в офисе, находились в безопасном месте, соблюдая меры безопасности.