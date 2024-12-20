От удара РФ по Киеву пострадал офис Sense Bank: пропал работник
В результате ракетной атаки РФ пострадало здание центрального офиса государственного Sense Bank в Киеве. Об этом говорится в сообщении финучреждения, сообщает Экономическая правда.
"Несмотря на повреждение здания, Банк продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая клиентам доступ ко всем необходимым услугам и сервисам. На территории БЦ "Торонто-Киев" сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий атаки", - говорится в сообщении.
На момент воздушной тревоги все сотрудники, которые выполняли работу в офисе, находились в безопасном месте, соблюдая меры безопасности.
"В то же время с грустью сообщаем, что мы потеряли связь с коллегой, который был близко к эпицентру взрыва на пути к работе. Сейчас продолжаются следственные и поисковые действия", - добавили в пресс-службе.