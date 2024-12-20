В ЕС отреагировали на последнюю российскую атаку на Киев

В ЕС осудили последнюю российскую атаку на Киев и заявили, что оценивают ситуацию с повреждением посольства нескольких стран, в том числе члена ЕС Португалии, сообщает Европейская правда.

Об этом заявила представитель Еврокомиссии Анита Хиппер на брифинге в Брюсселе.

"Мы знаем об этой атаке. Она еще раз показывает преступную природу Путина, который представляет опасность для Украины, для ЕС, для всей нашей безопасности", – сказала представительница Еврокомиссии.

Она сказала, что в ситуации с повреждением посольств ЕС продолжает оценку ситуации и может выступить с дальнейшими заявлениями.

Как сообщалось, во время утренней российской атаки были повреждены посольства нескольких стран.

Португалия, чье посольство также пострадало, выступила с решительным осуждением атаки, в МИД страны вызвали временного поверенного в делах России в Лиссабоне.

Отметим, во время российской комбинированной атаки в ночь на 20 декабря противовоздушная оборона уничтожила пять баллистических ракет, которые летели на Киев, и 40 вражеских дронов в восьми областях Украины, еще 20 беспилотников – не достигли целей.

Посол США Бриджит Бринк отреагировала на российский удар по Киеву 20 декабря и заявила, что США вместе с партнерами предоставляют Украине усиленную помощь в сфере безопасности.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что российская атака на Киев 20 декабря продемонстрировала отсутствие стремления России к миру.