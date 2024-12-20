Нардеп от "Слуги народа" не задекларировал имущество живущих в РФ родственников

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роман Каптелов не указал в декларации, что его жена и дети проживают в России, как не задекларировал их московскую недвижимость, а также доходы своей жены-гражданки РФ от государственного учреждения в Москве. Об этом говорится в расследовании "Схема", сообщает Радио Свобода.

Журналисты выяснили, что семья депутата уехала из Украины за месяц до полномасштабного вторжения России, а с декабря 2023 жена Каптелова начала получать зарплату от "Объединения культурных центров юго-западного административного округа" в столице РФ.

Журналисты также установили, что в течение июля-сентября 2022 года, а также в январе 2023-го "слуга народа" выезжал за границу – в тот период состоялись несколько пленарных заседаний, во время которых, согласно электронной системе ВР, парламентарий «не голосовал» или числился "отсутствующим".

Даты выездов Каптелова, как выяснили журналисты, совпадают с поездками его супруги из России в Турцию. В комментарии "Схемам" депутат заявил, что задекларировал все, чего требует закон, а о российском имуществе семьи ему неизвестно. На вопрос о возможных рисках, связанных с его статусом и проживанием семьи в России, Каптелов заявил, что "эти обстоятельства не влияют на его деятельность как народного депутата".

Семья депутата Каптелова 22 января 2022 года вылетела в Стамбул (Турция) и в тот же день направилась оттуда в Москву. Как выяснили журналисты, в России Евгения Каптелова предоставляет услуги по семейной нутрициологии и психосоматологии, а в конце 2023 она устроилась в государственное бюджетное учреждение культуры в Москве, которое называется "Объединение культурных центров юго-западного административного округа".

Как свидетельствует выписка из пенсионного фонда РФ, который получили в свое распоряжение «Схемы», в декабре жена нардепа получила 52 тысячи рублей заработной платы, это около 21 тысячи гривен. Но ни эту работу, ни доход по ее онлайн-тренингам для россиян Роман Каптелов не отразил в своей декларации за 2023 год.

Согласно данным за 2024 год, Евгения Каптелова продолжила работу в госучреждении. За девять месяцев этого года она заработала более 700 тысяч рублей, это около 300 тысяч гривен, которые депутат, согласно закону, должен уже указать как доход жены в будущей декларации за 2024 год.

Это учреждение, обратили внимание журналисты, сотрудничает с организацией "Воин" – российским центром военной подготовки молодежи, созданным по поручению Владимира Путина, цель которой, как говорится на сайте, "воспитать новое поколение патриотов и защитников России".

С 2015 года семья нардепа владеет недвижимостью в Москве, говорится в расследовании: треть квартиры записана на жену и детей. На российских профильных сайтах по продаже недвижимости журналисты обнаружили объявление о продаже квартиры в соседнем аналогичном доме. Стоимость за квадратный метр – 420 тысяч рублей (это 175 тысяч гривен).

Таким образом, подсчитали журналисты, 100 квадратных метров такой недвижимости может стоить около 17,5 млн гривен – то есть стоимость той части квартиры, которой владеют жена и дети Каптелова, и которую не декларирует депутат, составляет около 6 миллионов гривен.

Юрист ОО "Центр противодействия коррупции" Алексей Бойко отмечает, что парламентарий обязан декларировать несовершеннолетних детей, а также имущество – независимо от того, приобретено ли оно в браке или до него, как и доход супруги.

"Схемы" также выяснили, что "Слуга народа" несколько раз во время полномасштабного вторжения уезжал за границу - даты этих выездов совпадают с поездками его жены из РФ в Турцию.

В эти же дни в июле-сентябре 2022-го, а также в январе 2023-го, согласно электронной системе Верховной Рады, депутат не голосовал за законопроекты или числился "отсутствующим".

В комментарии журналистам народный депутат сообщил, что никогда не скрывал, что его жена является гражданкой России.

"С момента введения военного положения она не находится в Украине, что объясняется правовыми и фактическими обстоятельствами. Мои дети не имеют украинского гражданства, а я юридически не имею официального статуса отца из-за обстоятельств, на которые нет влияния", - отметил Каптелов.

В то же время, согласно выписке из государственного реестра актов гражданского состояния, Каптелов до сих пор числится их отцом и остается в браке с Евгенией Каптеловой.

О российской недвижимости семьи, утверждает депутат, ему неизвестно. Он отметил, что задекларировал все свое имущество, а также доходы жены. Но имел в виду именно украинские, а не ее зарплату в московском бюджетном учреждении, говорится в расследовании.

Относительно выездов за границу депутат сообщил, что поездки «совершались в официальных целях и в связи с личными обстоятельствами», но так и не предоставил по просьбе журналистов копии соответствующих командировок.

На уточнение, не видит ли он рисков для государственной безопасности в том, что его близкие проживают в стране, развязавшей полномасштабную войну против Украины, а он имеет статус народного депутата с доступом к разной степени и характеру информации, Каптелов отметил:

"Вопросы, связанные с моей личной жизнью, исключительно частные и не влияют на выполнение моих обязанностей народного депутата Украины. В своей деятельности я всегда руководствуюсь интересами государства и действие в рамках закона".

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