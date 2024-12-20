На границе с Польшей откроют новый пункт пропуска: подробности

Движение на пункте пропуска с Польшей "Нижанковичи - Мальховичи" начнется 21 декабря с 13:30. Пересечь границу смогут легковые автомобили, грузовики до 3,5 тонн и автобусы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Как отметили в пресс-службе, пересечение границы для автобусов будет возможно только по предварительной записи в системе "еЧерга". Сейчас речь идет о динамической очереди, без регистрации на конкретное время пересечения границы.

Регистрация в системе еЧерга доступна с 13:00 20 декабря. Учитывая, что пункт пропуска новый, а значит разрешений на регулярные маршруты еще не выдано, пересечение границы пока возможно только нерегулярным перевозчикам. Соответственно регистрация в системе также доступна только перевозчикам, выполняющим нерегулярные рейсы, пояснили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на границе Украины и Польши будет открыт новый автомобильный пункт пропуска "Нижанковичи - Мальховичи".

По словам Шмыгаля, пункт пропуска будет открыт для пассажирского и грузового транспорта. А вот пропуск пешеходов начнется после строительства соответствующей инфраструктуры.

Пункты на границе

На украинско-польской границе функционируют такие пункты пропуска:

Автомобильные пункты пропуска:

Рава-Русская - Гребенное

Угринов - Долгобичув

Ягодин - Дорогуск

Краковец - Корчева

Устилуг - Зосин

Грушев - Будомеж

Смильница - Коростенко

Шегини - Медика

Обычно наиболее загруженными являются пункты: Краковец, Рава-Русская, Устилуг, Шегини и Угринов.

Железнодорожные пункты пропуска: