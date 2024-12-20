Bitcoin упал до $92 тысяч: эйфория от планов Трампа сменяется настороженностью

Bitcoin продолжил падение с рекордного максимума на этой неделе почти до 15%, поскольку ястребиные сигналы со стороны Федеральной резервной системы побудили трейдеров продавать актив, который в этом году вырос более чем вдвое. Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

В пятницу утром в Нью-Йорке криптовалюта упала на 5% до 92 600 долларов после того, как в начале недели достигла исторического максимума чуть выше 108 000 долларов. Падение стало более ощутимым для меньших токенов от Ethereum до DOGE, и произошло на фоне падения акций в Азии и Европе.

Группа американских биржевых фондов, инвестирующих непосредственно в биткоин, в четверг прервала 15-дневную серию непрерывного притока средств и зафиксировала рекордный отток в размере 680 млн долларов, что подчеркивает смену настроений.

Напомним, Bitcoin взлетел до рекордного уровня выше 106 000 долларов, чему способствовали комментарии новоизбранного президента Дональда Трампа, предположившего, что он планирует создать стратегический резерв биткоинов США, подобный стратегическому запасу нефти.