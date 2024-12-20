В Херсонской ОВА развеяли фейк россиян о принудительной эвакуации из города
Российская армия использовала масштабный обстрел Херсона для запугивания местных. Россияне хотят посеять панику среди людей, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает Telegram-канал главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.
Прокудин отметил, что после неудачной попытки оккупантов продвинуться в сторону Херсона они распространили ряд фейков. Основной - якобы в Херсоне объявили принудительную эвакуацию. Однако это неправда.
"Регион - под постоянными ударами вражеской армии и россияне постоянно пытаются переправиться на правобережье. Пожалуйста, не поддавайтесь панике. Процедура эвакуации пока остается неизменной", - рассказал Прокудин.
Он напомнил, что в случае принудительной эвакуации, решение будет приниматься отдельно и о нем обязательно будет сообщено.
Как происходит эвакуация в городе
Глава ОВА напомнил, что для эвакуации нужно обратиться в областной контакт-центр по номерам: 0 800 101 102 или 0 800 330 951. Сейчас есть два пути выезда - поездом или автобусом. Оба - бесплатные.
"Условия для временно проживания созданы в большинстве регионов страны. Вас готовы встретить Волынь, Винницкая, Днепропетровская, Одесская, Закарпатская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и другие регионы", - написал Прокудин.
Обстрел Херсона
Напомним, сегодня утром враг из артиллерии массированно обстрелял Херсон. Россияне были по жилой застройке, социальной и критической инфраструктуре.
Известно об одном погибшем и девяти раненых в результате обстрелов.
В области тысячи потребителей остались без света из-за вражеских ударов.