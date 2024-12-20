МИД: Визит Келлога в Украину уже готовят, дату определили

Дату визита в Украину спецпредставителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кита Келлога уже определили. Идет подготовка визита.﻿ Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Спикер МИД подтвердил, что в Украине ждут Кита Келлога. МИД как внешнеполитическое ведомство привлечено к подготовке визита спецпредставителя Трампа в Украину.

По словам Тихого, предварительно определена дата визита. Однако спикер не озвучил ее из соображений безопасности.

"Будем рады его принимать, пообщаться с ним и донести свою точку зрения, донести информацию с украинской стороны, которую важно учитывать при разработке видения новой командой путей для достижения справедливого мира" , - подчеркнул он.

Визит Келлога в Украину

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп после победы на выборах заявил, что назначит специального представителя по вопросам Украины и России. Он предложил назначить на эту должность генерала в отставке Кита Келлога. Больше о Ките Келлоге - в материале РБК-Украина.

Президент Владимир Зеленский подтвердил визит Кита Келлога в Украину. По его словам, визит спецпредставителя состоится в начале января, то есть еще до инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января.