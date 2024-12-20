МИД: Визит Келлога в Украину уже готовят, дату определили
Дату визита в Украину спецпредставителя президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кита Келлога уже определили. Идет подготовка визита. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий на брифинге, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
Спикер МИД подтвердил, что в Украине ждут Кита Келлога. МИД как внешнеполитическое ведомство привлечено к подготовке визита спецпредставителя Трампа в Украину.
По словам Тихого, предварительно определена дата визита. Однако спикер не озвучил ее из соображений безопасности.
"Будем рады его принимать, пообщаться с ним и донести свою точку зрения, донести информацию с украинской стороны, которую важно учитывать при разработке видения новой командой путей для достижения справедливого мира", - подчеркнул он.
Визит Келлога в Украину
Напомним, избранный президент США Дональд Трамп после победы на выборах заявил, что назначит специального представителя по вопросам Украины и России. Он предложил назначить на эту должность генерала в отставке Кита Келлога. Больше о Ките Келлоге - в материале РБК-Украина.
Президент Владимир Зеленский подтвердил визит Кита Келлога в Украину. По его словам, визит спецпредставителя состоится в начале января, то есть еще до инаугурации Трампа, которая пройдет 20 января.