Оккупанты сбросили авиабомбу на Константиновку: погибла женщина

В Константиновке Донецкой области после вражеского попадания в многоэтажку погибла 75-летняя женщина, тело которой деблокировали из-под завалов. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Донецкой области, сообщает Укринформ.

"20 декабря 2024 года в 04:40 войска государства-агрессора атаковали г. Константиновка. Попадание средства поражения, вероятно "ФАБ-250" из УМПК, произошло в многоэтажный дом. Из-под завалов разрушенного дома спасатели деблокировали тело 75-летней женщины" , – говорится в сообщении.

Отмечается, что в 07:00 оккупанты обстреляли из артиллерии город Лиман, на территории гаражного кооператива получил телесные повреждения 51-летний мужчина. С минно-взрывной травмой, ранениями головы и грудной клетки его доставили в больницу.

В Покровске в результате вражеских атак пострадали трое мужчин - медики диагностировали травму головы, резаные раны тела, осколочные ранения плеча и бедра.

В пострадавших в результате обстрелов населенных пунктах повреждены многоквартирные и частные дома, гаражи, складские помещения.

Начаты досудебные расследования по фактам военных преступлений (ч. ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).