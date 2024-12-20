В Минобороны рассказали, когда внесут в Раду законопроект о демобилизации

Законопроект о демобилизации уже практически готов. Но реализовать такую инициативу невозможно, пока не будут подготовлены резервы, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление первого заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка на часе вопросов к правительству.

"Проект закона практически разработан и готов к выходу и передаче в Верховную Раду через Кабинет министров. Но пока мы не подготовим резервы военнослужащих для замены воюющих сейчас на линии боевого столкновения, это сделать (демобилизацию - ред.) практически невозможно", - отметил Гаврилюк.

Он объяснил, что демобилизация без подготовки резервов "приведет к потере государства".

Законопроект о демобилизации

Напомним, возможность демобилизации для военных, которое уже долгое время защищают страну от российских оккупантов, хотели предусмотреть в рамках законопроекта о мобилизации.

В апреле перед вторым чтением комитет Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки убрал из документа норму о демобилизации. Было принято решение, что будет разработан отдельный законопроект о демобилизации.

Спустя восемь месяцев законопроект о демобилизации в Раду так и не внесли.

Примечательно, что пока в Раде отказываются рассматривать даже демобилизацию ограниченно пригодных до 25 лет.