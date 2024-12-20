Власти Грузии пообещали ЕС внести изменения в закон об "иноагентах"

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе после визита в Тбилиси объявил, что власти Грузии пообещали ему изменить скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния", для этого создадут совместную рабочую группу.﻿ Об этом говорится в его заявлении по итогам поездки, сообщает Европейская правда.

Ален Берсе был в Грузии в течение трех дней и завершил визит 20 декабря.

"Приветствую обещания правительства о внесении поправок в закон о так называемом "иностранном влиянии". Теперь мы создадим рабочую группу, в составе которой будут эксперты от Грузии и Совета Европы, в частности "Венецианской комиссии", для определения того, какие изменения будут внесены" , – объявил Берсе.

Он выразил надежду, что подобное сотрудничество можно будет применить и по другим вопросам, и напомнил замечания к грузинскому пакету законов о "защите семейных ценностей".

Генсек Совета Европы также приветствовал освобождение из-под стражи задержанных представителей оппозиции Ники Гварамия и Алеко Элисашвили.

Берсе призвал власти Грузии воздерживаться от неоправданного применения силы к участникам протестов, обеспечить быстрые и прозрачные расследования эксцессов, а также отпустить протестующих, которые остаются под административным арестом.

На этой неделе более 30 стран-участниц ОБСЕ в совместном заявлении призвали власти Грузии отпустить людей, задержанных на проевропейских протестах, и наказать ответственных за неправомерное применение силы к протестующим.

Лидеры ЕС в заявлении по итогам декабрьского саммита выразили сожаление в связи с решением грузинских властей приостановить вступление страны в ЕС и осудили насилие против протестующих.