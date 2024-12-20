Глава Еврокомиссии отреагировала на обстрел Киева, от которого пострадали посольства

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала утреннюю атаку России по Киеву очередным доказательством того, что Москве безразлично международное право, и выразила солидарность с Португалией, посольство которой среди пострадавших, сообщает Европейская правда.

Свое заявление она опубликовала в своем X (Twitter).

Фон дер Ляйен сообщила своим подписчикам, что в результате воздушной атаки пострадало здание, в котором расположены посольства Португалии и еще несколько дипмиссий.

Another heinous Russian attack against Kyiv.



This time on a building hosting the Embassy of Portugal and several other diplomatic services.



Putin’s disregard for international law reaches new heights.



Solidariedade com Portugal ???????? — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 20, 2024

"Пренебрежение Путина к международному праву пробивает новое дно. Выражаю солидарность с Португалией", – написала она.

Напомним, МИД Португалии вызвало поверенного в делах России в Лиссабоне после того, как в результате российских ударов баллистическими ракетами по Киеву утром 20 декабря пострадало здание, где расположено посольство Португалии в Украине.

В МИД Украины сообщили, что, кроме португальского посольства, пострадали также посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии и Черногории.

Глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что российская атака на Киев 20 декабря продемонстрировала отсутствие стремления России к миру.