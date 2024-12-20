Непригодных будут исключать из военного учета: Минобороны внесло изменения

Минобороны приказом 686 изменило связь непригодности с исключением из военного учета. Теперь будет формулировка «негоден к военной службе». Однако по закону о мобилизации такие лица исключаются из военного учета. Об этом на брифинге заявил глава центральной военно-врачебной комиссии ВСУ Дмитрий Мирошниченко, сообщает Левый берег.

«В ноябре этого года вступил в силу приказ 686 «Об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ Украины». Таким образом, отредактирован приказ МО Украины 402 в связи с исключением в законе (о военной подготовке, службе и мобилизации) категории «ограниченно пригодные». Приказом 686 изменена связь непригодности с исключением из военного учета. Теперь в приказе формулировки – «непригодны к военной службе» , – заявил он.

В то же время, по его словам, после внесения таких изменений началась дискуссия: будут ли вообще непригодны к военной службе исключаться из военного учета. Или же они не будут исключаться из учета, что влечет исполнение обязанностей военнообязанных.

В частности, из таких обязанностей: необходимость проходить ВЛК, сообщать ТЦК СП об изменении места жительства, явка в случае направления повесток, запрет во время ВС выезжать за пределы страны.

«Поэтому у нас было очень много вопросов. Что теперь? Будут ли эти люди (непригодны к военной службе) исключаться из военного учета или не будут? Если рассмотреть этот же закон о военной службе, то в статье 37, в пункте 3, части 6 лица, признанные непригодными к военной службе, подлежат исключению из военного учета в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) . То есть, на мой взгляд, в том же законе все четко нормировано. Признан непригодным для военной службы – подлежит исключению из военного учета» , - подчеркнул он.

По статье 37 закона о военной службе и мобилизации, в пункте 6 предусмотрено:

«Исключению из военного учета в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (военнообязанных и резервистов Службы безопасности Украины – в Центральном управлении или региональных органах Службы безопасности Украины, военнообязанных и резервистов разведывательных органов Украины – в соответствующем подразделении разведывательных органов Украины) подлежат граждане Украины, которые:

умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявленные умершими; прекратили гражданство Украины; признаны непригодными к военной службе; достигли предельного возраста пребывания в запасе.