Минобороны обещает до 2025 года запустить электронные направления ВВК через "Резерв+"

До конца февраля 2025 года Министерство обороны Украины планирует ввести возможность получения электронных направлений на прохождение военно-врачебной комиссии через мобильное приложение "Резерв+" без посещения территориальных центров комплектования, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в заявлении Минобороны со ссылкой на слова заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко.

"В результате медицинский осмотр можно будет пройти в любом удобном, определенном в перечне, медицинском учреждении, а выводы врачей будут храниться в цифровой форме с подписями ответственных лиц" , - сказала Черногоренко.

Сообщается, что решение военно-врачебной экспертизы также будут передаваться не в бумажном виде в ТЦК, а в электронной форме через информационно-коммуникационные системы Минобороны, в частности в реестр "Оберіг".

Отмечается, что целью реформы военно-врачебной экспертизы является усиление ее эффективности, разграничение функций ВВК и ТЦК, избежание очередей в территориальных центрах комплектования и снижение коррупционных рисков.