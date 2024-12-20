Литва передаст Украине оборудование из остановленных АЭС и ТЭС

Литва решила расширить поддержку украинской энергетики. Она будет предоставлять свое энергетическое оборудование с остановленных атомных электростанций и теплоэлектростанций, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на брифинге с литовскими коллегами.

Как отметил украинский премьер, Литва продолжит предоставлять Украине помощь в восстановлении.

"Сегодня мы договорились о дальнейшей эффективной поддержке украинской энергетики. В частности, о передаче оборудования из выведенных из эксплуатации литовских АЭС и ТЭС", - уточнил Шмыгаль.

Он поблагодарил литовского премьера Гинтаутаса Палуцкаса и литовский народ за такую помощь.

Удары России по украинской энергетике

Напомним, Россия не прекращает обстрелы энергетических объектов в Украине. Для этого враг использует свои ракеты и беспилотники.

От ударов российских оккупантов сильно повреждены украинские теплоэлектростанции. На этом фоне уровень генерации электроэнергии в стране резко сократился.

Сейчас основным источником генерации остаются атомные электростанции. Но россияне наносят удары по распределительным станциям атомной генерации в попытках организовать в Украине блэкаут.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский запросил у западных партнеров 19 систем ПВО для защиты таких распределительных станций.