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Украина предоставила Пентагону доказательства использования РФ западных технологий в оружии

Украина предоставила Пентагону доказательства использования РФ западных технологий в оружии
Фото: Lisa Ferdinando

Представители Украины предоставили властям США доказательства использования западных технологий в оружии страны-агрессора РФ.﻿ Об этом говорится в заявлении Минобороны Украины, сообщает Новое время.

Согласно тексту сообщения, представители Главной инспекции и Технической инспекции Минобороны передали в Офис Генерального инспектора Пентагона детальный анализ иностранных компонентов в российском вооружении.

В частности, в БПЛА «Орлан-10» среди западных комплектующих украинскими инженерами обнаружено:

  • системы наведения;
  • навигационные модули;
  • блоки управления;
  • вычислительные устройства.

Представители Украины также предоставили чиновникам Пентагона полную информацию о компонентах, включая фотографии, серийные номера и данные о производителях.

«Это сотрудничество направлено на усиление санкций и блокирование каналов поставки», — подытожили в украинском Минобороны.

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