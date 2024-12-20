Украина предоставила Пентагону доказательства использования РФ западных технологий в оружии

Представители Украины предоставили властям США доказательства использования западных технологий в оружии страны-агрессора РФ.﻿ Об этом говорится в заявлении Минобороны Украины, сообщает Новое время.

Согласно тексту сообщения, представители Главной инспекции и Технической инспекции Минобороны передали в Офис Генерального инспектора Пентагона детальный анализ иностранных компонентов в российском вооружении.

В частности, в БПЛА «Орлан-10» среди западных комплектующих украинскими инженерами обнаружено:

системы наведения;

навигационные модули;

блоки управления;

вычислительные устройства.

Представители Украины также предоставили чиновникам Пентагона полную информацию о компонентах, включая фотографии, серийные номера и данные о производителях.