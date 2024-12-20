Путин подтвердил присвоенное ему Зеленским "звание" - МИД об ударе по Киеву

Удар РФ по Киеву является подтверждением "звания", которое накануне дал российскому диктатору Путину президент Владимир Зеленский. Об этом во время брифинга заявил спикер МИД Георгий Тихий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний день начался с громких взрывов в столице. Очередной подлый удар пятью баллистическими ракетами по Киеву. Можно сказать, что Путин подтвердил присвоенное ему вчера президентом Украины почетное звание" , - сказал он.

Тихий напомнил, что Россия нанесла удары не только по Киеву, но и по Кривому Рогу, Херсону и другим городам.

"В Киеве обстрел, в частности, повредил один из самых выдающихся памятников - костел Святого Николая. Мы уже проинформировали международных партнеров об этих ударах и их последствиях.

Кроме того, сегодня в результате обстрела Киева поврежден ряд посольств. Все эти посольства расположены в одном доме, который получил серьезные повреждения. Это посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории. В помещениях выбиты окна, двери, фрагменты потолков. Это абсолютно варварский удар России по дипломатическим учреждениям. Везде в мире это пересечение всех возможных красных линий и международных правил. Россия подтверждает свой статус абсолютного варвара" , - подытожил представитель.

Напомним, утром 20 декабря российские захватчики нанесли комбинированный ракетный удар по Киеву.