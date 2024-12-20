Трамп и Путин встретятся в следующем году и будут делить сферы влияния - WP

Избранный президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин встретятся в следующем году и попытаются разделить сферы влияния в мире.﻿ Об этом пишет The Washington Post, сообщает Деловая столица.

Издание называет обоих политиков "самопровозглашенными геополитическими лидерами – альфа-самцами"

По мнению авторов материала, стремясь усилить влияние Кремля на Украину, ослабить НАТО и закрепить положение РФ как глобального государства, в Москве тщательно оценят послания, амбиции и уязвимые места Трампа. Слабостью американского политика российские аналитики называют "геополитическую наивность", "короткую концентрацию внимания" и "склонность полагаться на интуицию, а не на мозг".

Кроме того, пишет СМИ, Путин предупреждал, что Трамп якобы не находится в безопасности, намекая на его предполагаемое убийство.

Однако, по словам старшего вице-президента Центра изучения президентства и Конгресса Джошуа Гумински, Трамп, "как и любой мировой лидер, стремится вести переговоры с позиции силы". Американский политик не хочет казаться "предметом" перед российским.

Напомним, Владимир Путин заявил, что готов к разговору или встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом "в любое время".