Группа нардепов хочет через суд признать все конкурсы с "международниками" неконституционными

56 народных депутатов зарегистрировали конституционное представление на рассмотрение, чтобы признать все конкурсы с "международниками" неконституционными. Об этом заявила председатель Бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа, сообщает Левый берег.

По ее словам, подавляющее большинство подписантов – из партии Юлии Тимошенко и запрещенной ОПЗЖ, но есть также представители других фракций.

«Если такое решение будет принято Конституционным судом, участие международных экспертов в отборе судей, руководителей НАБУ, САП, членов Высшего совета правосудия, Счетной палаты, таможни и других органов будет остановлено» , - заявила Пидласа.

Нардепка отметила, что независимые конкурсы с участием международных экспертов "укрепляют доверие партнеров к нам и нашу репутацию как страны, давая возможность привлекать больше иностранных средств".

«Все эти конкурсы были маяками МВФ и их отмена ставит под угрозу срыва программу с МВФ, а значит напрямую бьет по наиболее незащищенным гражданам – пенсионерам и получающим помощь на средства государственного бюджета. Не говоря уже о финансировании медицины и образования» , – заявила Пидласа.

Издание получило от источников в Верховной Раде текст представления. В нем отмечено, что уполномоченными представителями субъекта права на конституционное представление по поручению являются Юлия Тимошенко и Сергей Власенко.

В представлении говорится, что «право участвовать в формировании органов государственной власти, тем более конституционных органов, осуществлении контроля за деятельностью таких органов по Основному закону Украины имеют исключительно граждане Украины, а не иностранцы».

Подписанты недовольны тем, что представителей международных и иностранных организаций приобщают к формированию Конституционного Суда, Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины, Высшего антикоррупционного суда, Счетной палаты, НАБУ, НАПК, САП, Государственного бюро расследований.