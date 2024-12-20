К идее Макрона о контингенте в Украине готовы присоедениться несколько стран - МИД

Уже несколько стран рассматривают участие в потенциальном контингенте западных союзников в Украине как одной из гарантий безопасности по идее, которую предложил президент Франции Эмманюэль Макрон, однако обсуждение пока на раннем этапе. Об этом в общении со СМИ сказал представитель МИД Украины Георгий Тихий, сообщает Европейская правда.

Он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский после встреч в Брюсселе заявил о своей поддержке идеи Макрона о возможном размещении в Украине военного контингента западных союзников как составляющей гарантий безопасности.

"Действительно, кроме Франции есть еще несколько стран, которые выражают готовность сделать такой шаг" , – отметил Георгий Тихий.

"Однако о конкретных деталях – когда и где именно могут быть размещены эти контингенты – пока рано говорить. Это общая дискуссия, которая касается возможности и готовности идти на такие шаги. Мы приветствуем такие обсуждения и считаем, что никаких табу в форматах поддержки Украины со стороны партнеров не должно быть. Конкретные планы будут кристаллизоваться позже" , – пояснил он.

Спикер отметил, что Украина активно участвует в этих обсуждениях и принцип "ничего об Украине без Украины" сохраняется.

Напомним, президент Зеленский признал, что на встречах в Брюсселе обсуждалась идея размещения в Украине миротворческой миссии как одного из предохранителей от нового нападения России, и сказал, что уже "видит позитив" от некоторых лидеров.

В обращении к лидерам ЕС выразил поддержку идеи Макрона и призвал других партнеров присоединяться.