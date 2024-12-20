Украинский и российский омбудсмены обменялись посылками и письмами для военнопленных

Украинская и российская стороны обменялись посылками и письмами для военнопленных, Офис омбудсмена также передал списки военнопленных.﻿﻿ Со ссылкой на пресс-службу уполномоченного Верховной Рады по правам человека, сообщает Украинская правда.

Встреча Дмитрия Лубинца с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой на территории Республики Беларусь состоялась при содействии МККК.

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Украина передала списки военнопленных (стороны обсудили вопросы их верификации), а также списки незаконно заключенных гражданских лиц.

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Стороны обменялись посылками и письмами для военнопленных. Украина передала 1500 пакетов с теплой одеждой и другими необходимыми вещами.

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Также состоялась репатриация тел погибших воинов.

Указано, что Лубинец и Москалькова обсудили пути дальнейшего взаимодействия для возвращения военнопленных, гражданских и решения гуманитарных вопросов.