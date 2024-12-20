В США сообщили о ликвидации лидера ИГИЛ в Сирии

Соединенные Штаты Америки заявили о ликвидации лидера "Исламского государства" Абу Юсифа во время авиаудара в Сирии. Операция была проведена 19 декабря. Со ссылкой на Центральное командование Вооруженных сил США в Twitter, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

В американском ведомстве заявили, что лидера ИГИЛ ликвидировали в результате "высокоточного авиаудара" в сирийской провинции Дейр аз-Зор. Также там был ликвидирован еще один террорист.

"Удар был нанесен в районе, который ранее контролировался сирийским режимом и россиянами" , - сказано в сообщении.

По словам командующего CENTCOM генерала Майкла Эрика Курилла, авиаудар был частью усилий США по недопущению усиления "Исламского государства" на фоне свержения режима Башара Асада в Сирии.