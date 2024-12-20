Шольц планирует ехать в Москву с "мирной миссией" - Der Spiegel

Канцлер Германии Олаф Шольц готовится к визиту в Москву с "миссией" по установлению "мира" между Украиной и Россией﻿. Со ссылкой на источники немецкого издания Der Spiegel, сообщает Деловая столица.

Шольц, рассуждает издание, вероятно, стремится воспользоваться возможным перемирием между Украиной и Россией, чтобы повысить свой политический рейтинг в преддверии досрочных парламентских выборов, запланированных на 23 февраля.

Напомним, Бундестаг 16 декабря проголосовал за вотум недоверия правительству Олафа Шольца. Теперь в Германии пройдут досрочные парламентские выборы.