Трамп не намерен останавливать поставки оружия Украине - FT

Избранный президент США Дональд Трамп не намерен останавливать военную помощь Украине. Он хочет продолжить поставки оружия. Со ссылкой на Financial Times, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

Издание отмечает, что о намерениях Трампа продолжать оказывать военную помощь Украине заявили три неназванных источника.

Как пишет FT, такой шаг поддержит другие страны Запада, которые глубоко обеспокоены своей способностью поддерживать и защищать Украину без поддержки Вашингтона.

По данным журналистов, в начале декабря высокопоставленные британские чиновники отправились в Вашингтон, чтобы ознакомиться с планами Трампа по Украине.

После визита они рассказали, что избранный президент США против вступления Украины в НАТО и хочет завершения войны. Но, в то же время, он считает, что поставки оружия Киеву после прекращения огня обеспечат "мир через силу".

Также два собеседника издания рассказали, что Трамп хочет потребовать от стран НАТО более чем вдвое увеличить расходы на оборону. Сейчас странам Альянса необходимо выделять на оборону 2% от ВВП в год, но избранный президент США хочет увеличить этот показатель до 5%.

Примечательно, 2% от ВВП на оборону выделяют только 23 из 32 членов НАТО.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп заверял, что он хочет быстрого завершения войны России против Украины. В частности, он обещал положить конец войне за первые 24 часа своего президентства.

Также Трамп пообещал говорить с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы завершить войну.

В январе планируется визит в Киев Кита Келлога, который после инаугурации Трампа займет должность спецпредставителя по вопросам Украины.

Как рассказал спикер МИД Украины Георгий Тихий, Украина хочет донести Келлогу свою точку зрения о справедливом мире.