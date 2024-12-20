Оккупанты активизировались на Херсонском направлении - Зеленский

Российская армия 20 декабря осуществила массовый обстрел Херсона и активизировалась на Херсонском направлении.﻿﻿ Со ссылкой на обращение Зеленского, сообщает Украинская правда.

"Сегодня россияне совершили очередной варварский обстрел Херсона. Видим активизацию оккупанта на Херсонском направлении. Я хотел бы поблагодарить боевые подразделения, которые стоят на защите наших позиций, отбили там попытки российских движений" , - сказал он.

По словам главы государства, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на других направлениях фронта: Донецкая область и Запорожское направление.

На Курском направлении, по данным Зеленского все больше уничтоженных северокорейских солдат.

"Это показательно, что Россия пытается выдать этих северокорейских солдат за представителей национальных сообществ, живущих на территории самой России. Это полное пренебрежение Москвы к коренным народам и к самим корейцам также" , - сказал президент.

Утром 20 декабря российские оккупанты массированно атаковали Херсон в течение часа: в результате чего по разным данным два человека погибли и 11 получили ранения.