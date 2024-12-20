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Гражданам Украины упростили некоторые консульские услуги за границей

Гражданам Украины упростили некоторые консульские услуги за границей
Фото: Курс Украины

Украинское правительство утвердило документ, дополнительно упрощающий консульские услуги для граждан Украины за рубежом. Об этом заявила пресс-служба МИД, сообщает Европейская правда.

В пятницу 20 декабря Кабмин принял разработанное МИД постановление "О реализации экспериментального проекта по предоставлению отдельных публичных услуг и совершения отдельных консульских действий по заявлениям лиц, находящихся за пределами Украины, которые подаются средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг и/или информационно-коммуникационной системы „е-Консул".

Благодаря этим изменениям украинцы за границей получат такие новые возможности:

  • Оформление ID-карт с доставкой готовой карты по почте (необходим только один визит в посольство или консульство для подачи документов);
  • Оформление загранпаспортов за один визит для сбора биометрических данных с последующим получением готового документа по почте;
  • Регистрация в Государственном реестре налогоплательщиков через посольства и консульства;
  • Обмен водительского удостоверения или получения его после потери или угона;
  • Комплексная услуга для оформления новорожденных, которая включает в себя:

    1. государственную регистрацию рождения ребенка (выдача свидетельства о рождении);
    2. регистрацию ребенка гражданином Украины;
    3. внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр (присвоение УНЗР);
    4. регистрацию ребенка в Государственном реестре налогоплательщиков

    Заявления о предоставлении услуг теперь можно будет подавать через портал или мобильное приложение "Дія".

    "Убежден, что миллионы наших граждан за рубежом оценят нововведения, которые упрощают доступ к услугам МИД путем цифровизации. Для подачи и получения документов дважды ехать за много километров не нужно. Это является реальной экономией времени и средств для наших граждан", – отметил министр иностранных дел Андрея Сибига.

    Напомним, Украина официально попросила Польшу отдать ей здание консульства РФ в Познани в связи с решением официальной Варшавы закрыть его. Киев рассматривает Познань как одну из возможных локаций для расширения консульского присутствия в Польше.

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