Гражданам Украины упростили некоторые консульские услуги за границей
Украинское правительство утвердило документ, дополнительно упрощающий консульские услуги для граждан Украины за рубежом. Об этом заявила пресс-служба МИД, сообщает Европейская правда.
В пятницу 20 декабря Кабмин принял разработанное МИД постановление "О реализации экспериментального проекта по предоставлению отдельных публичных услуг и совершения отдельных консульских действий по заявлениям лиц, находящихся за пределами Украины, которые подаются средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг и/или информационно-коммуникационной системы „е-Консул".
Благодаря этим изменениям украинцы за границей получат такие новые возможности:
- государственную регистрацию рождения ребенка (выдача свидетельства о рождении);
- регистрацию ребенка гражданином Украины;
- внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр (присвоение УНЗР);
- регистрацию ребенка в Государственном реестре налогоплательщиков
Заявления о предоставлении услуг теперь можно будет подавать через портал или мобильное приложение "Дія".
"Убежден, что миллионы наших граждан за рубежом оценят нововведения, которые упрощают доступ к услугам МИД путем цифровизации. Для подачи и получения документов дважды ехать за много километров не нужно. Это является реальной экономией времени и средств для наших граждан", – отметил министр иностранных дел Андрея Сибига.
Напомним, Украина официально попросила Польшу отдать ей здание консульства РФ в Познани в связи с решением официальной Варшавы закрыть его. Киев рассматривает Познань как одну из возможных локаций для расширения консульского присутствия в Польше.