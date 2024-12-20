Гражданам Украины упростили некоторые консульские услуги за границей

Украинское правительство утвердило документ, дополнительно упрощающий консульские услуги для граждан Украины за рубежом. Об этом заявила пресс-служба МИД, сообщает Европейская правда.

В пятницу 20 декабря Кабмин принял разработанное МИД постановление "О реализации экспериментального проекта по предоставлению отдельных публичных услуг и совершения отдельных консульских действий по заявлениям лиц, находящихся за пределами Украины, которые подаются средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг и/или информационно-коммуникационной системы „е-Консул".

Благодаря этим изменениям украинцы за границей получат такие новые возможности:

Оформление ID-карт с доставкой готовой карты по почте (необходим только один визит в посольство или консульство для подачи документов);

Оформление загранпаспортов за один визит для сбора биометрических данных с последующим получением готового документа по почте;

Регистрация в Государственном реестре налогоплательщиков через посольства и консульства;

Обмен водительского удостоверения или получения его после потери или угона;

Комплексная услуга для оформления новорожденных, которая включает в себя:

государственную регистрацию рождения ребенка (выдача свидетельства о рождении); регистрацию ребенка гражданином Украины; внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр (присвоение УНЗР); регистрацию ребенка в Государственном реестре налогоплательщиков



Заявления о предоставлении услуг теперь можно будет подавать через портал или мобильное приложение "Дія".

"Убежден, что миллионы наших граждан за рубежом оценят нововведения, которые упрощают доступ к услугам МИД путем цифровизации. Для подачи и получения документов дважды ехать за много километров не нужно. Это является реальной экономией времени и средств для наших граждан" , – отметил министр иностранных дел Андрея Сибига.

Напомним, Украина официально попросила Польшу отдать ей здание консульства РФ в Познани в связи с решением официальной Варшавы закрыть его. Киев рассматривает Познань как одну из возможных локаций для расширения консульского присутствия в Польше.