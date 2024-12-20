Кабмин хочет усилить ответственность за нарушение комендантского часа - СМИ

В Украине могут ввести отдельную административную ответственность за нарушение комендантского часа. Правительство согласовало соответствующий законопроект.﻿ Со ссылкой на источники, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.

Также в Украине могут ввести отдельную административную ответственность за нарушение правил эвакуации. Речь о въезде или пребывании в населенных пунктах, где проводится обязательная эвакуация, без специальных разрешений. Штраф за это может быть от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Что касается нарушения комендантского часа, то штрафы не будут применяться к людям, которые идут к укрытиям, оказывают медицинскую или домедицинскую помощь или сопровождают раненых тяжелобольных.

Стоит заметить, что данное решение - не окончательное, ведь законопроект должен быть вынесен на рассмотрение Рады.

В Украине комендантский час введен в условиях военного положения для обеспечения общественного порядка и безопасности. В разных регионах его продолжительность может варьироваться, но обычно он действует ночью, в частности с 00:00 до 05:00. В это время запрещено находиться на улицах или в общественных местах без специального разрешения или служебной необходимости. Исключение составляют экстренные случаи, когда человек должен обратиться в больницу или выполнить срочные служебные обязанности.

О том, что сейчас грозит нарушителям комендантского часа в Украине, - читайте по ссылке.