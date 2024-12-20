Зеленский согласовал назначение более тридцати послов

Владимир Зеленский заявил, что согласовал кандидатуры более 30 послов. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Левый берег.

Среди кандидатур – эксполитзаключенный Кремля Нариман Джелял, директор Центра «Новая Европа», старшая ассоциированная аналитика Atlantic Council Алена Гетьманчук, глава дипломатической миссии в Бразилии Андрей Мельник.