Зеленский согласовал назначение более тридцати послов
Владимир Зеленский заявил, что согласовал кандидатуры более 30 послов. Об этом он сказал в вечернем видеообращении, сообщает Левый берег.
Среди кандидатур – эксполитзаключенный Кремля Нариман Джелял, директор Центра «Новая Европа», старшая ассоциированная аналитика Atlantic Council Алена Гетьманчук, глава дипломатической миссии в Бразилии Андрей Мельник.
«Сегодня с нашей дипломатической командой утвердили перечень новых украинских послов. Я согласовал более 30 решений. Среди которых Нариман Джелял – в Турцию, Алена Гетьманчук – представителем Украины в НАТО, Андрей Мельник – представителем Украины в ООН и другие. Эти и другие указы – вскоре, согласно дипломатическим процедурам», - сказал глава государства.