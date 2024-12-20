В Германии мужчина на авто влетел в толпу на рождественской ярмарке

На рождественской ярмарке в городе Магдебург, что в немецкой земле Саксония-Ангальт, мужчина на автомобиле въехал в толпу людей. В результате инцидента погиб, по меньшей мере, один человек. Со ссылкой MDR, сообщает Деловая столица.

По словам очевидцев, автомобиль въехал на территорию рождественской ярмарки в Магдебурге в сторону ратуши. Люди в панике разбегались от авто.

По последней информации, по меньшей мере один человек погиб в результате инцидента. На фотографиях с места происшествия видны кареты скорой помощи.

Также на видео с места происшествия видно множество машин полиции.

По информации агентства DPA, водитель автомобиля был арестован. Пока неизвестно, кто он и каков был мотив его действий.

Между тем руководитель рождественской ярмарки призвал людей покинуть центр Магдебурга, а саму ярмарку закрыли для посетителей.