В "Резерв+" разрешили изменять свой адрес и контакты

Военнообязанным больше не нужно каждый раз обращаться в ТЦК и СП, чтобы изменить персональную информацию о себе в реестре "Оберег". Теперь это можно сделать через приложение "Резерв+"﻿. Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает Деловая столица.

По ее словам, в последнем обновлении приложения добавили сервис для повторного уточнения данных. Это позволяет изменить номер телефона, электронную почту и адрес проживания.

Черногоренко напомнила, что закон требует от украинцев в течение недели сообщать ТЦК об изменении своих данных. К примеру, если военнообязанный переехал в другое место или сменил номер телефона.

Однако заместительница министра признала, что это простое действие занимало много времени, поскольку приходилось отстоять несколько часов в ТЦК.

"Этим сервисом мы сэкономим время для людей и работников ТЦК" , — подчеркнула Черногоренко.

Она добавила, что повторно уточнять данные можно будет неограниченное количество раз, но не чаще чем раз в 7 дней.

Новая функция уже доступна в свежем обновлении приложения на Play Market и App Store.