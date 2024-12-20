В "Резерв+" разрешили изменять свой адрес и контакты
Военнообязанным больше не нужно каждый раз обращаться в ТЦК и СП, чтобы изменить персональную информацию о себе в реестре "Оберег". Теперь это можно сделать через приложение "Резерв+". Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, сообщает Деловая столица.
По ее словам, в последнем обновлении приложения добавили сервис для повторного уточнения данных. Это позволяет изменить номер телефона, электронную почту и адрес проживания.
Черногоренко напомнила, что закон требует от украинцев в течение недели сообщать ТЦК об изменении своих данных. К примеру, если военнообязанный переехал в другое место или сменил номер телефона.
Однако заместительница министра признала, что это простое действие занимало много времени, поскольку приходилось отстоять несколько часов в ТЦК.
"Этим сервисом мы сэкономим время для людей и работников ТЦК", — подчеркнула Черногоренко.
Она добавила, что повторно уточнять данные можно будет неограниченное количество раз, но не чаще чем раз в 7 дней.
Новая функция уже доступна в свежем обновлении приложения на Play Market и App Store.