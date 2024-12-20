МВФ одобрил 1,1 млрд долларов транша для Украины

Исполнительный совет Международного валютного фонда завершил шестой пересмотр программы в рамках EFF. Через несколько дней Украина получит транш по программе на сумму 1,1 млрд долларов. Со ссылкой на пресс-службу МВФ и премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

Совет директоров МВФ сегодня завершил шестой пересмотр расширенного соглашения в рамках Программы расширенного финансирования для Украины. Это позволит выплатить Украине около 1,1 миллиарда долларов на поддержку бюджета.

"Экономика Украины остается устойчивой, а показатели EFF остаются высокими, несмотря на сложные условия. Органы власти выполнили все количественные критерии эффективности и структурные контрольные показатели на конец сентября" , - говорится в сообщении.

В то же время Шмыгаль уточнил, что средства будут направлены на финансирование важных расходов бюджета.

Сумма общих выплат Украине по этой программе с начала ее действия увеличится до около 9,8 миллиарда долларов.

Также в НБУ уточнили, что в релизе МВФ отметили эффективное выполнение Украиной программы EFF, несмотря на сложные условия войны. В частности, Украина выполнила все структурные маяки по шестому пересмотру, и уже три структурных маяка.