Миниобороны разрабатывает вариант полного реформирования ТЦК

Министерство обороны прорабатывает вариант полной реформы территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом заявил первый заместитель главы ведомства Иван Гаврилюк на часе вопросов к правительству, сообщает Новое время.

Он отметил, что такой план предусматривает подчинение ТЦК и СП под Минобороны и создание «совершенно новых структур» для выполнения мероприятий, касающихся мобилизации военнообязанных.

Других деталей Гаврилюк не уточнил.

ТЦК и СП подчиняются Сухопутным войскам Вооруженных Сил Украины, которые в свою очередь подчинены Генеральному штабу.

23 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что будет реформа территориальных центров комплектования, Министерство обороны втрое увеличило показатели мобилизации.

10 декабря народный депутат и член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Федор Вениславский заявил, что хотя мобилизация в Украине «имеет много проблем», обеспечить быстрое реформирование во время полномасштабного вторжения невозможно.