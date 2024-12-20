Генштаб: За сутки 191 боестолкновение, из них полсотни на Курщине
С начала суток 20 декабря на фронте произошло 191 боевое столкновение. Со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 22:00, сообщает Украинская правда.
"Противник нанес три ракетных и 32 авиационных удара с применением девяти ракет и 59 КАБ, более 730 ударов дронами-камикадзе и совершил более 4 тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов с использованием различных типов вооружения", - сообщили военные.
На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение с российскими захватчиками в районе Волчанска.
На Купянском направлении противник 11 раз пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций вблизи Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Загрызово и Лозовой.
Четырнадцать раз враг атаковал на Лиманском направлении, пытаясь продвинуться в направлениях Ямполовки, Тернов, Новосергиевки, Зеленого Гая, Ивановки, Торского, Григорьевки и в Серебрянском лесу.
На Краматорском направлении Силы обороны отражали шесть вражеских попыток продвинуться вперед вблизи населенного пункта Часов Яр.
Враг 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении.
Интенсивно атакует враг украинских защитников на Покровском направлении. Здесь, в течение дня, агрессор совершил 41 штурмовое и наступательное действие. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волково, Песчаное, Нововасильевка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка.
На Кураховском направлении, на данный момент суток насчитывается 20 боевых столкновений. Захватчики сохраняют высокую активность, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Сонцовка, Старые Терны, Андреевка, Курахово, Дачное, Дальнее, Константинопольское и Константинополь.
На Времовском направлении произошло 25 боестолкновений. Двадцать два вражеских штурма уже остановлено нашими защитниками в районах Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Большой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки.
На Ореховском направлении наши воины успешно отбили попытку противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки.
Защитники четыре раза отражали атаки российских захватчиков на Приднепровском направлении.
Пятьдесят боевых столкновений состоялось сегодня на Курском направлении, кроме того, враг нанес один ракетный удар и совершил 377 артиллерийских обстрелов.