Трагедия в немецком Магдебурге: по данным спасателей - до 80 пострадавших

В результате наезда автомобиля на толпу людей на рождественской ярмарке в немецком городе Магдебурге, по предварительным данным, пострадали от 60 до 80 человек﻿. Об этом пишет Bild со ссылкой на спасательные службы города, сообщает Деловая столица.

В результате инцидента, по последним данным, пострадали от 60 до 80 человек. Полиция Магдебурга на момент публикации новости подтвердила информацию об одном погибшем.

Глава правительства земли Саксония-Анхальт, где расположен Магдебург, Райнер Хазелофф назвал инцидент "ужасным событием, особенно сейчас, накануне Рождества", и объявил, что отправляется в город.

Напомним, вечером в пятницу, 20 декабря, автомобиль въехал в толпу людей в немецком Магдебурге. После инцидента мероприятие закрыли, а людей попросили покинуть центр города.